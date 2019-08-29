Ordu'da 'denetimli' temizlik

29.08.2019 16:13

Ordu'da 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün iş birliği ile Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü hükümlüleri tarafından 132 bin metre karelik alan temizlendi.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, proje kapsamında kurumların taleplerine karşılık imkanlar ölçüsünde yardım edileceğini belirtti. Aktaş, "Bugün 30 hükümlü ve yükümlümüz tarafından çevre temizliği yapılıyor. Bu proje kapsamında şu ana kadar Tayfun Gürsoy Parkı, Akyazı Sahili, Yüksel Poyraz mesire alanlarında çevre temizliği yapıldı. Bu proje kapsamında Ordu ilinde yükümlülerimiz tarafından yarıyıl tatilinde 19, yaz tatilinde ise 15 okulumuzda boya badana ve temizlik işleri yapılmıştır. Ordu Devlet Hastanesinde hasta odalarının boyanması ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinin iç ve dış boyalarının yapılması gibi işler yapılmıştır. Bu konuda talebi olan kurumlarımızın taleplerini iletmeleri halinde imkanlar ölçüsünde talepleri karşılanmaktadır" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA