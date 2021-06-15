Ordu'da denemesi yapılan enginarın üretimine başlandı
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Ordu'da denemesi yapılan enginarın üretimine başlandı

Ordu'da denemesi yapılan enginarın üretimine başlandı
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'da, tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla denemesi yapılan enginarın yetiştiriciliğine başlandı.

Ordu'da, tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla denemesi yapılan enginarın yetiştiriciliğine başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan salep, mavi yemiş, aronia, siyez buğdayı gibi tarım ürünlerinin yetiştiriciliğinin ardından enginar üretimi de başarıyla sonuçlandı.

Kentte geçen sene tarım arazilerindeki deneme amaçlı yapılan enginar dikimleri olumlu sonuç verdi. Bu yıl yeniden toprakla buluşan enginarda hasat sezonuna yaklaşıldı.

Türkiye'de en çok Marmara ve Ege bölgelerinde yetişen enginarın kentin iklim yapısına da oldukça uygun olduğu, önemli bir hastalık ve zararlı sorunu yaşanmadığı belirtildi.

Ordu'nun iklim şartları nedeniyle sahil kesiminden 400 metre rakıma kadar olan yerlerde nisandan eylül ayına kadar ürün alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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