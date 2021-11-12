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Ordu'da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle böyle ezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle böyle ezdi Ordu'nun Korgan ilçesinde dün meydana gelen olayda taksi şoförü İbrahim P.'nin, ayrılmak üzere olduğu eşini minibüs ile ezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KORGAN, ORDU (İHA) - Ordu'da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle böyle ezdi

ORDU - Ordu'nun Korgan ilçesinde dün meydana gelen olayda taksi şoförü İbrahim P.'nin, ayrılmak üzere olduğu eşini minibüs ile ezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Mahallede meydana gelen olayda, uzun süredir ayrılma aşamasında olduğu eşi Selime P.'yi gören İbrahim P. ayrılmakta olduğu eşini kullandığı minibüs ile ezdi. Ağır yaralanan kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan Selime P. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ordu'da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle böyle ezdi

Ordu'da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle böyle ezdi

Ordu'da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle böyle ezdi

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