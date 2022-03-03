Ordu'da DEAŞ operasyonunda 7 yabancı uyruklu zanlı yakalandı
AA, Hayati Akçay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ordu'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
ORDU (AA) - Ordu'da silahlı terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçmiş dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen 7 yabancı uyruklu zanlının Ünye ve Altınordu ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandığı bildirildi.
Açıklamada şüphelilerden 6'sının adli kontrol şartıyla salıverildiği, Irak uyruklu M.K.A.A'nın tutuklandığı belirtildi.
AA / Hayati Akçay - Güncel