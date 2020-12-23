Ordu'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
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Ordu'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

23.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:03
Ordu'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Ordu'da düzenlenen DEAŞ terör örgütü operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da düzenlenen DEAŞ terör örgütü operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde çeşitli birimlerde görev aldığı tespit edilen Irak uyruklu şahıslara yönelik Altınordu ve Ünye ilçesinde şafak operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şahıs yakalandı. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise, yabancı uyruklu şahıslar arasında para nakillerinin sağlanmasında kullanıldığı değerlendirilen yabancı banka pos cihazı ve yine yabancı şahıslara pasaport ile şüpheli şahıslara ait dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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