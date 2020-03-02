Ordu'da dalağı beş kat fazla büyüyen hasta sağlığına kavuştu

02.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:20

Ordu'da, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede dalağının normalden 5 kat büyük ve 20 kat ağır olduğu belirlenen hasta, operasyonla sağlığına kavuştu.

Fatsa ilçesinde yaşayan İbrahim Ballı, karın ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede, genel cerrahi uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat tarafından muayene edildi.

Ballı'nın dalağının, içindeki kitle sebebiyle 5 kat büyük olduğunu belirleyen Polat, hastanın ameliyat edilmesine karar verdi. İbrahim Ballı'nın dalağı operasyonla alındı.

Dr. Öğr. Üyesi Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı kişilerde dalağın ortalama ağırlığının 150 gram, boyutunun ise 11-12 santimetre olduğunu söyledi.

Dalak büyümesinin, hayatı tehdit ederek vücutta kalıcı hasarlar oluşturabildiğine dikkati çeken Polat, dalak büyümesi sonucunda kan akışının yetersiz kalıp organların bazı bölümlerine de zarar verebildiğini belirtti.

Polat, yaptıkları tetkikler sonrasında hastanın dalağında büyük bir kitle olduğunu tespit ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Kitleye bağlı olarak dalağı, normalin 5 katı büyüklüğüne ulaşarak boyutu 50 santimetreyi geçmişti. Ağırlığı ise 2 kilograma yaklaşmıştı. Yani yaklaşık büyük bir yuvarlak ekmek boyutundaydı. Bu durum sonucunda dalak organlara yapışmıştı. Ayrıca ciğerlere baskı yapmaya ve vücuda zarar vermeye de başlamıştı. Yaptığımız operasyonda dalağı çıkarttık. Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyat, gayet başarılı geçti. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi."

Sağlığına kavuşan Ballı ise uzun süredir ağrıları olduğunu ifade ederek, yapılan operasyonla ağrılarının gittiğini ve oldukça sağlıklı hissettiğini dile getirdi.

Ballı, kendisini iyileştiren doktorlara ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA