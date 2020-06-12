Ordu'da çürük elektrik direği tehlike oluşturuyor ORDU'nun Akkuş ilçesinde, çürüyerek zarar gören ve devrilmek üzere olan ağaç elektrik direği, tehlike oluşturuyor.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde, çürüyerek zarar gören ve devrilmek üzere olan ağaç elektrik direği, tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, yetkililerin bir an önce müdahale etmesini bekliyor. Akkuş ilçesine bağlı Çayıralan Mahallesi'nde, çürüyerek zarar gören elektrik direği, rüzgarlı havada devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Elektrik direğinin devrilmemesi için tedbir alan vatandaşlar, elektrik ekiplerine ihbarda bulundu. Vatandaşlar, elektrik direğine müdahale edilerek, tehlikenin ortadan kaldırılmasını istiyor.

Kaynak: DHA