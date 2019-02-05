Ordu'da Cumhur İttifakı Tek Yürek

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'yu siyasi kimliklerin de üstünde bir üst kimlik olarak 'Ordululuk' bilincini yaygın hale getirip, Ordu'yu daha evvelden hak ettiği, daha güzel yerlere gelme hakkını vermek istiyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ve beraberindeki heyet, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette konuşan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Cumhur İttifakı'ndaki birlikteliğin önemine değinerek, "Ordu'da dostluklarımızın devam etmesini, daha evvelki gönül kırgınlıklarının kalkmasını istiyoruz. Bunun için Ordu'yu siyasi kimliklerin de üstünde bir üst kimlik olarak 'Ordululuk' bilincini yaygın hale getirip, Ordu'yu daha evvelden hak ettiği, daha güzel yerlere gelme hakkını vermek istiyoruz. Onun için de yoğun biçimde bütün herkesle birlikte bu birlikteliği sürdürüp güzel Ordumuzu dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapmayı arzu ediyoruz. Ordu bir marka kent olmalı. Bunu hep birlikte yapmak istiyoruz. Güzellikte, sevgide yarışalım istiyoruz. Ordu'dan ülkemize, dünyaya çok başarılı mesajlar vermek istiyoruz. Bu mutlulukta da Ordu'nun potansiyelinin yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmaları Cumhur İttifakı ile el birliğiyle oluşturmak istiyoruz. Aynı şekilde diğer partilerle de bu dostluk ve barış ortamını sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

"Bizi aynı düşünceler bir araya getirdi"

Ülkenin bekası için Milliyetçi Hareket Partisi ile aynı düşüncelere sahip olduklarını ifade eden AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, "Milliyetçi Hareket Partisi ile ülkemizin bekasında aynı düşüncelere sahibiz. Bizi bu aynı düşünceler bir araya getirdi. Hangi ilçede kim ne olacak, ne kazanacak, kim hangi oranda oy alacak gibi şeylerin hesabında değiliz. Cumhur İttifakı'na geçtikten sonraki ilk yerel seçimimiz ve aynı zamanda en büyük referandumumuz olacak. Bu referandum bir kez daha gösterecektir ki, Türkiye halkı daha önceki seçimde olduğu gibi birlik ve beraberliği devam ettirecektir" diye konuştu.

"MHP ile AK Parti'yi yakıştırmamaya çalışıyorlar"

Millet İttifakı içerisinde yer almadıkları için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ise, "Birileri Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'yi yakıştırmamaya çalışıyorlar. Ama ben şunu söylemek isterim: 24 Haziran seçimlerinde 24 milyon oy alan, bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yanında ayağa kalkmayan bir yapının içerisinde olmadığı için sayın genel başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler her daim önce ülkem, sonra milletim, sonra partim diyerek Türk milletinin huzurunda olmak için yemin etmiş insanlarız" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA