Ordu'da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı, Ordu'da coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı, Ordu'da coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sebebiyle bu yıl meydanlarda kutlanamadı. Ordu'da vatandaşlar ve çocuklar anlamlı gün için hazırlıklarını tamamladı. Balkonlarını ve evlerinin pencerelerini Türk bayrakları ile süsleyen vatandaşlar, geceye renk kattı. Altınordu ilçesinde 3 bloklu bir sitede öğrencilerin ve velilerinin düzenlediği kutlamada, saat 21.00'de insanlar evlerinin balkonlarından Türk bayrakları ile müziklere eşlik etti. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından vatandaşlar ellerindeki meşaleleri yakarak geceyi aydınlattı. İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan etkinlik, havai fişek gösterisi ve uçurulan fenerler ile sona erdi. - ORDU

Kaynak: İHA