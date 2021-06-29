Ordu'da çöpten enerji üretimi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da çöpten enerji üretimi başladı

Ordu'da çöpten enerji üretimi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu'da son 25 yıldır belediyelerin en büyük baş ağrısı niteliğini taşıyan çöp sorunu tamamen tarih oldu.

Ordu'da son 25 yıldır belediyelerin en büyük baş ağrısı niteliğini taşıyan çöp sorunu tamamen tarih oldu. Vahşi çöp depolama alanlarının kapatıldığı Ordu'da çöpten artık enerji üretiliyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 30 yıldır toplum sorunu haline gelen, zaman zaman halk ile güvenlik güçleri arasında arbedenin yaşandığı, protesto gösterilerinin yapıldığı, Ünye, Fatsa, Perşembe gibi turistik cazibeleri yüksek ilçelerde Belediyelerin en büyük sorunlarından biri haline geldiği çöp sorunu sıkı bir çalışma ile ortadan kalktı.

30 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından çöp sorununu ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilk etapta Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde bulunan deniz ve doğa dengesini tehdit eden vahşi depolama alanlarını kapattı. İlçe Belediyelerini rahatlatan Başkan Güler, ardından Çaybaşı ilçesinde bulunan İlküvez katı atık çöp depolama alanını enerji üssüne çevirdi.

Çöpten üretilen enerjiden gelir elde edilecek

Katı Atık Tesisleri'ni enerji üretim teknolojisiyle yenileyen Başkan Güler, son olarak elektrik üretimi için Enerji Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) üretim lisansının çıkarılmasını sağladı. 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle elektrik üretimine başlanan tesiste enerji üretimi zaman içerisinde yükseltilerek YEDAŞ'a satılacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi, böylelikle çöpten enerji, enerjiden de gelir elde edecek.

Sistem nasıl işliyor?

Altınordu ve Ünye Mekanik Ayırma tesislerinden gelen günlük yaklaşık 260 ton organik atık 14 bin 400 metrekare alanda bulunan ve tabanında sızdırmazlık yapısı bulunan depoda muhafaza ediliyor. Depoda bulunan yaş sebze meyve, hal ve hanelerden kaynaklanan gıda gibi atıkların havasız ortamda çürümesi sonucunda oluşan atık yığını içerisinde yüzde 60 oranında yanıcı özelliğe sahip metan gazı bulunuyor. Buradaki gaz vakumlama yöntemi ile emilerek sahada bulunan 5000 metreküplük gaz balonunda biriktiriliyor. Ardından gaz motorlarında yakıt olarak kullanılıyor.

Enerji Üretim Santralinde saatte 2.8 MW (2800 KWH) elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Bu rakam yaklaşık 13 bin konutun aydınlatma ihtiyacına denk geliyor. Enerji Üretim Santralinde yıllara göre artış göstererek 33 bin konutun aydınlanma ihtiyacına denk gelen 7 MW (7000 kWH) enerji üretilmesi planlanıyor. - ORDU

Ordu'da çöpten enerji üretimi başladı
Ordu'da çöpten enerji üretimi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sıcaklıklar artınca vatandaş klimaya yüklendi! Elektrik tüketiminde yılın rekoru kırıldı
Sıcaklıklar artınca vatandaş klimaya yüklendi! Elektrik tüketiminde yılın rekoru kırıldı
Ek gelir getirsin diye başladı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor
Ek gelir getirsin diye başladı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Lütfü Türkkan Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Cristiano Mesut Özil Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da çöpten enerji üretimi başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 10:45:36. #1.15#

title