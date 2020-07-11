Ordu'da çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
11.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:18
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BTJ 836 plakalı çöp kamyonu, Bucak Mahallesi'nde yürüyen 74 yaşındaki Havva Güler'e çarptı.
Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Güler'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcılığın bölgedeki incelemesi devam ediyor.
Kaynak: AA