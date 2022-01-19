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Ordu'da çok sayıda makaron ele geçirildi

Ordu'da çok sayıda makaron ele geçirildi
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da, çok sayıda makaron ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

FATSA, ORDU (AA) - Ordu'da, çok sayıda makaron ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatsa ilçesinde 4 iş yeri ile 2 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 107 bin boş makaron, 15 bin 200 içi tütün dolu makaron, 1116 nargile tütünü ile 7 pipo tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Fatsa, Ordu, Güncel, Haber

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