Ordu'da çok sayıda kaçak telefon ve malzemeleri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ordu'da çok sayıda kaçak telefon ve malzemeleri ele geçirildi

17.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:01
Ordu'da çok sayıda kaçak telefon ve malzemeleri ele geçirildi

Ordu'nun Kumru ilçesinde çok sayıda kaçak telefon ve buna bağlı malzemeler ele geçirildi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde çok sayıda kaçak telefon ve buna bağlı malzemeler ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kumru İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin kaçak eşya ürünlerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları sırasında Kumru ilçesinde cep telefonu ve cep telefonu aksesuar satışı yapan 4 işyerinde eş zamanlı olarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda tahmini piyasa değeri 70 bin lira olan 15 adet kayıt dışı akıllı telefon, 51 adet kayıt dışı tuşlu telefon, 30 adet cep telefonu ekranı, 18 adet yurt dışı menşei cep telefon kulaklığı, 14 adet yurt dışı menşei radyo, 14 adet yurt dışı menşei bluetooh kulaklığı, 6 adet cep telefonu bataryası ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 4 şüpheli şahsa 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Uğur Yücel Şevket Çoruh Haluk Levent Farah Zeynep Abdullah
Spor Neymar Falcao Ryan Babel Fatih Terim Ersun Yanal
Tüm Haberler Çocuk Jandarma İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da çok sayıda kaçak telefon ve malzemeleri ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:04:50. #1.14#
title