Ordu'da Çocuk Parkına Şehidin İsmi Verildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir çocuk parkına Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya'nın ismi verildi.



Altınordu Belediye Meclisi, geçtiğimiz Aralık ayı meclis toplantısında gündeme alınarak görüşülen Durugöl Mahallesi'ndeki parka isim verilmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda Durugöl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve tamamı ahşap oyun gruplarından oluşan parka, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya'nın ismi verildi.



"Şehidimizin adını yaşatacağız"



Durugöl Mahallesi'nde inşa edilen parka şehit Sefa Kabakkaya isminin verilmesine ilişkin açıklama yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, şehidin ismini yaşatacaklarını söyledi. Tüm meclis üyelerinin konuyu ilişkin tereddütsüz bir yaklaşım sergilediğini aktaran Başkan Tekintaş, "Sefa Kabakka'ya şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine de başsağlığı diliyoruz. Durugöl Mahallesi'nde inşa ettiğimiz ve her yönüyle tamamlanan parkta şehidimizin ismini yaşatacağız. Bu teklif geldiğinde hepimiz tereddütsüz oy birliği sağlayarak bu durumu gerçekleştirdik. Bu süreçte konuya hassasiyetle yaklaşan meclis üyelerimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU