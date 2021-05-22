Civil Deresi'ndeki ıslah çalışmaları devam ediyor
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Civil Deresi'ndeki ıslah çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Civil Deresi'ndeki ıslah çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Civil Deresi'ndeki ıslah çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve DSİ 75. Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen derenin modern görünüme kavuşması için başlatılan çalışmalara devam ediyor.

Fen İşleri ile Yapım İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde dereden, 20 bin metreküp malzeme temizlendi.

Ayrıca, 900 metre dere boyunca çift yönlü 4-5 metre genişlikte toplam 16 bin 500 ton taş tahkimatı yapıldı. ?

Alandaki çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Genel Sekreter Coşkun Alp ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Civil Deresi'ndeki ıslah çalışmaları devam ediyor
Civil Deresi'ndeki ıslah çalışmaları devam ediyor
Civil Deresi'ndeki ıslah çalışmaları devam ediyor
Civil Deresi'ndeki ıslah çalışmaları devam ediyor
Civil Deresi'ndeki ıslah çalışmaları devam ediyor
Civil Deresi'ndeki ıslah çalışmaları devam ediyor
Civil Deresi'ndeki ıslah çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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