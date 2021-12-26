Ordu'da cinayetten 20 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
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Ordu'da cinayetten 20 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı

Ordu'da cinayetten 20 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da hakkında cinayet suçundan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

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ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'da hakkında cinayet suçundan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar kapsamında, Ünye JASAT tarafından takibi yapılan ve 'kasten öldürme' suçundan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.U. (46), çeşitli sistemler kullanılarak 1 ay boyunca takibe alındı. Şahsın Ünye ilçesi Sahilköy Mahallesi'nde bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine Ünye JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla T.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen T.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

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