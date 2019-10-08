Ordu'da çilek ve ceviz üretimi artırılacak

08.10.2019 16:43

Ordu'da tarımın modernizasyonu projesi kapsamında 40 dekar alanda açıkta çilek bahçesi, 500 metrekare büyüklüğünde 7 adet çilek serası ve 200 dekar alanda kapama ceviz bahçesi kurulacak.



Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, üreticilerin kazançlarının artırılması ve modern tarım teknikleri kullanılarak fındığın yanında ek gelir getirici üretim modellerinin oluşturulması amacıyla DOKAP işbirliği ile 'Ordu İli Tarımın Modernizasyonu Projesi'ni hayata geçirdiklerini, bu proje ile birlikte modern çilek ve ceviz bahçeleri oluşturacaklarını söyledi.



"Çilek üretimini bin tonun üzerine çıkaracağız"



Yılmaz, "Şu an ilimizde 400 dekar alanda çilek üretimi gerçekleştirilmektedir. Yapılan tüm bu çalışmalarımız sonucunda geçtiğimiz yıllarda 15 tona kadar gerileyen çilek üretiminde, 2019 yılı sonu itibariyle hedefimiz olan 1000 tonun üzerine çıkacağız. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere İl Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde çilek üretimi, ana ürünümüz olan fındığın yanında üreticilerimize önemli gelir kapısı haline geldi. Şimdi ise yine çilek üretim alanlarımızı artırmak amacıyla 40 da alanda açıkta çilek bahçesi ve her biri 500 metrekare büyüklüğünde 7 adet çilek serası tesis edeceğiz. Kurulacak olan yeni alanlarımızla birlikte çilek üretim miktarını daha da yukarı taşıyacağız" dedi.



200 dekar alanda ceviz bahçesi kuruluyor



Ceviz yetiştiriciliğini artırmak için de önemli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "İl müdürlüğü olarak 2017 yılında ceviz yetiştiriciliği konusunda önemli bir projeyi hayata geçirmiştik. Bu kapsamda, orta ve yüksek kesimde bulunan ilçelerimizde 'Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi'ni uygulamış ve 365 dekar alanda kapama ceviz bahçeleri oluşturmuştuk. Yeni uygulayacağımız projemiz ile birlikte ise 200 dekar alanda yeni kapama ceviz bahçeleri kuracağız. Böylelikle ilimizde ürün çeşitliliğini artıracak ve üreticimizin daha çok kazanmasını sağlayacağız. Ayrıca bu modern bahçeler üreticilerimize örnek olacak ve yol gösterecek. Uyguladığımız bu proje başta ilimiz olmak üzere Ülkemiz tarımına hayırlı olsun" bilgilerini verdi. - ORDU

Kaynak: İHA