Ordu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Ordu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Ağıdere Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Ünye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Metin Oktay Yılmaz Vural Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ordu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 21:17:04. #1.15#

title