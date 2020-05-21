Ordu'da çıkan örtü yangını, 4 saatte kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu'da çıkan örtü yangını, 4 saatte kontrol altına alındı

ORDU'nun Fatsa ile Ünye ilçesi sınırında bulunan Seyirlik Dağı Ormanı'nda çıkan örtü yangını, ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ordu'da çıkan örtü yangını, 4 saatte kontrol altına alındı
21.05.2020 23:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:25

ORDU'nun Fatsa ile Ünye ilçesi sınırında bulunan Seyirlik Dağı Ormanı'nda çıkan örtü yangını, ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fatsa ile Ünye ilçesinin sınırındaki Tepeköy ve Erenyurt Mahallesi'nde bulunan Seyirlik Dağı Ormanı'nda dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuru otlar nedeniyle rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevler çevreye yayıldı. Arazinin engebeli olması nedeniyle ekipler, yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Havanın kararması ile etkisini artıran rüzgar otluk alandaki yangının yayılmasına neden oldu. Ormanlık alana giremeyen ekipler, bölgeye çağırılan kepçenin yol açma çalışmasının ardından yangına müdahale edebildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

'ORMANIN İÇİNE GİRİLMESİ İMKANSIZDI'

Mahalleli Eren Atasoy, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yangın, karşı mahalleden fark edilip, bize haber verildi. Biz buraya gelince yangını görüp Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve itfaiyeye bilgi verdik. Geldiklerinde yangın çok az bir alandaydı. Biz helikopterle müdahale edilmesini istiyorduk. Çünkü orman çok çıtır olduğu için girilmesi çok zordu. Mahalleliler olarak ilk geldiğimizde müdahale etmeye çalıştık ama ormanın içerisine girmek imkansızdı. Orman İşletme geldiğinde kepçe gelip yol açacağını söylediler. Biz bekledik. Helikopterin bu bölgede olmadığının söylenmesinin ardından kepçe yol açma çalışması yaptı. Gece saatlerinde şiddetli bir rüzgar çıktı. Yangın daha da büyüdü. Ekipler müdahale etti ve yangın şu anlık kontrol altına alındı" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı Haber
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı Haber
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süreyya Önder Süleyman Soylu Sırrı Süreyya Önder Mehmet Cahit Turhan
Magazin Emrah Hadise Ebru Şallı Orhan Gencebay
Spor Hasan Şaş Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bayram Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ordu'da çıkan örtü yangını, 4 saatte kontrol altına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 23:24:56. #1.15#
title