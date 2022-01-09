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Ordu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Ordu'da çıkan orman yangını söndürüldü
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ulubey ilçesinde çıkan orman yangını, yöre halkının da desteğiyle söndürüldü.

ORDU (AA) - Ordu'nun Ulubey ilçesinde çıkan orman yangını, yöre halkının da desteğiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Uzunmahmut Mahallesi'ndeki Kutlukoca Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve orman işletme müdürlüğüne haber verdi.

Yangın, 5 arazöz ve 15 kişilik ekibin müdahalesiyle yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Vatandaşların da ekiplere destek vermesiyle söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan ekiplerin hasar tespitinin ardından ne kadar alanın zarar gördüğü tespit edilecek.

Ordu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Ordu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Ordu'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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