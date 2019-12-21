Ordu'da cezaevi firarisi hükümlü aranıyor
Ordu'nun Ünye ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü aranıyor.
21.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:44
Ordu'nun Ünye ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü aranıyor.
İlçede "borçlunun ödeme şartını ihlal" suçundan hüküm giyen Muhammet Yılmaz'ın (24), dün tutuklu bulunduğu Ünye Açık Cezaevinde memurlar tarafından yapılan sayımda firar ettiği belirlendi.
Firari Yılmaz'ın, yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: AA