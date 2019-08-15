Ordu'da çevre zabıtası işbaşında

15.08.2019 11:17

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Çevre Zabıta ekiplerinin, Altınordu ilçesi sahil bölgesinde kabuklu kuruyemiş satan ve yerleri kirleten vatandaşlar ile ilgili denetim çalışmaları devam ediyor.

Çevre Zabıta ekipleri Tayfun Gürsoy Parkı, 15 Temmuz Milli İrade Caddesi ve rıhtım bölgesinde bulunan yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve parklarda kabuklu yiyeceklerin (çekirdek, fındık, fıstık vb.) yerlere atılarak çevre kirliliğinin meydana gelmesini önlüyor.

Yoğunluğun yaşandığı akşam saatlerinde bu davranışlarda bulunan vatandaşlar Çevre Zabıta ekipleri tarafından ikaz edilirken, satış yapanlara da gerekli tedbirler aldırılarak kabuklu yiyeceklerin yanında kese kağıdı ve poşet satışı yapmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor. Gerekli uyarıları dikkate almayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41-1 maddesi gereğince yasal işlemler uygulanıyor.

"Karadeniz sahili korunuyor"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çevre Zabıta ekiplerimiz özellikle park ve yeşil alanlar başta olmak üzere sahil bölgelerinde çevreyi kirleterek görüntü kirliliğine neden olanlara müdahale ediyor. Görevlerini en iyi şekilde yerine getiren ekiplerimiz sahil bölgemizi koruyacak" denildi. - ORDU

Kaynak: İHA