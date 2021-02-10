Ordu'da Ceren Özdemir Gündüz Bakım Evi ve Kreşinin yapımı sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından yapılan Ceren Özdemir Gündüz Bakım Evi ve Kreşinin kısa sürede hizmete gireceği bildirildi.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından yapılan Ceren Özdemir Gündüz Bakım Evi ve Kreşinin kısa sürede hizmete gireceği bildirildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yazılı açıklamasında, sosyal sorumluluk projelerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Şehrin çocuklarına hizmet verecek merkezin adını aynı zamanda topluma kadın cinayetleri ve kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık ve duyarlılık mesajı olarak Ceren Özdemir verdiklerini ve Ceren'in adını burada yaşatacaklarını kaydeden Tören, proje tamamlandığında yüz çocuğa aynı anda hizmet verilebileceğini belirtti.

Tören, projenin mart ayı içerisinde hizmete sunulmasının planlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ordu'nun belediye eliyle kurulacak ilk kreşi olma özelliği taşıyan Ceren Özdemir Gündüz Bakım Evi ve Kreşi önümüzdeki ayda tamamlanarak hizmete girecek. Kadınlar ve çocuklar açısından hayati önem taşıyan bu sosyal sorumluluk projemiz hizmete girdiğinde hem çocukların sağlıklı gelişimlerine hem de kadınların istihdam dahil tüm sosyal yaşama katılımına katkı yapacak. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği proje tamamlandığında 3- 6 yaş grubundaki yüz çocuğumuza aynı anda hizmet verilecek."

Tören, projenin 505 metrekare alan üzerinde inşa edildiğini, merkezin içerisinde eğitim-öğretim alanlarının yanı sıra 9 etkinlik ve oyun odası ile 1 sanat atölyesinin bulunduğunu da belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay