Ordu'da Ceren Özdemir Gündüz Bakım Evi ve Kreşinin yapımı sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu'da Ceren Özdemir Gündüz Bakım Evi ve Kreşinin yapımı sürüyor

10.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:28
Ordu'da Ceren Özdemir Gündüz Bakım Evi ve Kreşinin yapımı sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından yapılan Ceren Özdemir Gündüz Bakım Evi ve Kreşinin kısa sürede hizmete gireceği bildirildi.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından yapılan Ceren Özdemir Gündüz Bakım Evi ve Kreşinin kısa sürede hizmete gireceği bildirildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yazılı açıklamasında, sosyal sorumluluk projelerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Şehrin çocuklarına hizmet verecek merkezin adını aynı zamanda topluma kadın cinayetleri ve kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık ve duyarlılık mesajı olarak Ceren Özdemir verdiklerini ve Ceren'in adını burada yaşatacaklarını kaydeden Tören, proje tamamlandığında yüz çocuğa aynı anda hizmet verilebileceğini belirtti.

Tören, projenin mart ayı içerisinde hizmete sunulmasının planlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ordu'nun belediye eliyle kurulacak ilk kreşi olma özelliği taşıyan Ceren Özdemir Gündüz Bakım Evi ve Kreşi önümüzdeki ayda tamamlanarak hizmete girecek. Kadınlar ve çocuklar açısından hayati önem taşıyan bu sosyal sorumluluk projemiz hizmete girdiğinde hem çocukların sağlıklı gelişimlerine hem de kadınların istihdam dahil tüm sosyal yaşama katılımına katkı yapacak. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği proje tamamlandığında 3- 6 yaş grubundaki yüz çocuğumuza aynı anda hizmet verilecek."

Tören, projenin 505 metrekare alan üzerinde inşa edildiğini, merkezin içerisinde eğitim-öğretim alanlarının yanı sıra 9 etkinlik ve oyun odası ile 1 sanat atölyesinin bulunduğunu da belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Acun Ilıcalı Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Ömer Ali Erol Bulut Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da Ceren Özdemir Gündüz Bakım Evi ve Kreşinin yapımı sürüyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 12:31:00. #1.16#
title