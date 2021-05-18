Ordu'da cenaze nakil aracı devrildi: 3 yaralı
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Ordu'da cenaze nakil aracı devrildi: 3 yaralı

Ordu'da cenaze nakil aracı devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da cenaze nakil aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ordu'da cenaze nakil aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Coşkun Ergül yönetimindeki 52 EY 350 plakalı Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Müdürlüğüne ait cenaze nakil aracı, Fatsa-Kabataş yolu Aydoğan Mahallesi mevkiinde devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü Ergül ile araçta bulunan Bilal Kılıç ile Ayşe Özkaya için olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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