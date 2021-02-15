Ordu'da çaya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
15.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:50
Ordu'nun Kabataş ilçesinde çaya düşen ve donma tehlikesi geçiren köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ordu'nun Kabataş ilçesinde çaya düşen ve donma tehlikesi geçiren köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki Bolaman Çayı'na düşen çoban köpeğini gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler suda donma tehlikesi geçiren köpeği ip yardımıyla çıkarmayı başardı.
Ekiplerin bir süre yakından ilgilendiği köpek daha sonra belediyenin hayvan barınağına götürüldü.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay