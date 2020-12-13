Ordu'da can dostlar unutulmadı
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Ordu'da can dostlar unutulmadı

13.12.2020 13:18 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:23
Ordu'da can dostlar unutulmadı

Ordu'da korona virüs salgını nedeniyle kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bırakılıyor.

Ordu'da korona virüs salgını nedeniyle kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bırakılıyor.

Korona virüs, sadece insanların değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle restoran ve kafeterya gibi işletmelerin kapanması, vatandaşların da "Evde Kal" çağrılarına uymasıyla yiyecek bulması zorlaşan sokak hayvanlarını Ordu Büyükşehir Belediyesi unutmadı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, sokak hayvanlarının aç kalmaması için il genelinde periyodik olarak yaptığı mama ve su dağıtımlarını sıklaştırdı. İlçelerin çeşitli yerlerinde bulunan mama kaplarına da mama, yem ve su takviyesi yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla devam eden çalışmalar, 19 ilçede büyük bir titizlikle sürdürülüyor. - ORDU

Ordu'da can dostlar unutulmadı
Ordu'da can dostlar unutulmadı
Ordu'da can dostlar unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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