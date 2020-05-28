Ordu'da camiler ibadete hazır hale getirildi
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Ordu'da camiler ibadete hazır hale getirildi

Ordu'da camiler ibadete hazır hale getirildi Ordu Büyükşehir Belediyesi, yayınlanan genelgeyle açılacağı belirtilen camilerin iç bölümlerinde dezenfekte, avlularında da yıkama çalışması gerçekleştirdi.

28.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:29

Ordu'da camiler ibadete hazır hale getirildi

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, yayınlanan genelgeyle açılacağı belirtilen camilerin iç bölümlerinde dezenfekte, avlularında da yıkama çalışması gerçekleştirdi. Aynı zamanda ekipler, sosyal mesafenin korunarak ibadetlerin yapılacağı camilere el dezenfektanı dispanserleri de yerleştirdi. 19 ilçede sürdürülen dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Altınordu ilçesinde 34, Fatsa ilçesinde 21 ve Ünye ilçesinde bulunan 15 adet camii ve mescidin dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yapılan çalışmalarla hijyen koşullarının sağlandığı camilerde düzenli olarak dezenfekte ve yıkama çalışmalarına devam edecek.

"Hijyen koşulları için ne gerekiyorsa yapıyoruz"

Dezenfekte edilip yıkama işlemleri gerçekleştirilen camilerde sosyal mesafe kurallarına uyarak ibadetlerin gerçekleştirilebileceğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Salgın sürecinde ilimizde titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Dezenfekte etmediğimiz alan, tedbir almadığımız mekan bırakmadık. Caddeleri, sokakları, kamu kurumlarını, ibadethaneleri gibi birçok alanda dezenfekte çalışmalarımızı düzenli olarak yürüttük. Normalleşme sürecine girerken de çalışmalarımızı aynı titizlikle yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Bundan sonraki süreçte de açık olacak camilerde aynı çalışmaları yapmayı sürdüreceklerini belirten Güler, "Vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına riayet ederek ibadetlerini buralarda gerçekleştirebilirler. Rehavete kapılmadan belirlenen kurallara uyarsak, bu süreci daha hızlı bir şekilde bitirmiş olacağız" diye konuştu.

(MAK-SLH-Y)

Ordu'da camiler ibadete hazır hale getirildi

Kaynak: İHA

Manşet

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