Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi
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Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi

22.12.2020 13:40 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:45
Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi

Ordu'nun Kumru ilçesinde çakıl yüklü kamyon kontrolden çıkarak yan yattı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde çakıl yüklü kamyon kontrolden çıkarak yan yattı.

Kaza, ilçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 52 AAG 456 plakalı çakıl yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, çevredekilerin de yardımıyla araçtan yara almadan çıkartıldı.

Maddi hasarın oluştuğu kazada kamyonda bulunan çakıl ise yola saçıldı. - ORDU

Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi
Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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