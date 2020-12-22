Ordu'da çakıl yüklü kamyon devrildi
22.12.2020 13:40 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:45
Ordu'nun Kumru ilçesinde çakıl yüklü kamyon kontrolden çıkarak yan yattı.
Ordu'nun Kumru ilçesinde çakıl yüklü kamyon kontrolden çıkarak yan yattı.
Kaza, ilçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 52 AAG 456 plakalı çakıl yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, çevredekilerin de yardımıyla araçtan yara almadan çıkartıldı.
Maddi hasarın oluştuğu kazada kamyonda bulunan çakıl ise yola saçıldı. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı