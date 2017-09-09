Ordu'da Caddeler Yayalaştırılıyor

Ordu'nun ilçelerinde bazı cadde ve sokakların yayalara açılmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ve Ünye'den sonra Fatsa ilçesinde bazı cadde ve sokaklarını araç trafiğine kapatarak yayalaştırma çalışması sürdürüyor.



Araç trafiğine kapatılan Eski Hal Sokak, Aşiyan Sokak, Plevne Caddesi ve Meydanı, Gülhan Sokak, Hisar Sokak, Reşadiye Caddesi, Pazar Caddesi ve Meydan Sokak'ta gerçekleştirilecek yayalaştırma projesi ile ilçe merkezinde yaşanan araç yoğunluğu ortadan kaldırılarak yayalara rahat nefes aldırılması amaçlanıyor.



Araç trafiğine kapatılan cadde ve sokaklarda ticaret merkezlerinin yoğun olduğuna dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yayalaştırılan güzergahlarda zeminde bazalt taşları kullanacağını, ahşap döşemeleri, oturma grupları ve aydınlatmasıyla dikkat çeken bir yapı ortaya çıkaracaklarını belirtti. Yoğun bir ticari hareketliliğin olduğu Fatsa ilçe merkezine kırsal kesimden gelen insan sayısının günlük ciddi rakamlara ulaştığını belirten Başkan Yılmaz, bu sirkülasyonun içerisinde, yayalaştırma projesi ile vatandaşların konforlu bir yaşam sürdürmesini istediklerini söyledi.



"Dış cepheler iyileştirilecek"



Başkan Yılmaz, yayalaştırılan cadde ve sokaklarda binaların dış cephelerinde de iyileştirmelere gidileceğinin altını çizerek, "Sadece karayolu üzerindeki binalarımızda değil, kent içerisinde ticari alanlardaki binalarda da dış cephe iyileştirmeleri yapacağız" şeklinde konuştu.



Başkan Enver Yılmaz, sürdürülen çalışmalarla birlikte Fatsa ilçesinde büyük bir değişimin yaşanacağına dikkat çekerek, "Fatsa Cumhuriyet Meydanı için çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede hazırlanan projemizin hayata geçirilmesiyle birlikte Fatsa'mızı daha konforlu ve yaşanılabilir bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Tüm bu yatırımlar ilçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ORDU