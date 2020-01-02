Ordu'da buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı, 2 araç devrildi
Haberler » Güncel » Ordu'da buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı, 2 araç devrildi - Haber

Ordu'da buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı, 2 araç devrildi

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'nda, buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, 2 araç devrildi.

02.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:14
Ordu'da buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı, 2 araç devrildi

ORDU'nun ilçesinde, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 'nda, buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, 2 araç devrildi.

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Yılbaşı tatili dolayısıyla Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezine gidenler, Yokuşbaşı mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 2 saat yolda kaldı, 2 araç ise devrildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda kalan bazı araçlar ekiplerin yardımıyla yol kenarına çekildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler