Ordu'da buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı, 2 araç devrildi

02.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:14

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'nda, buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, 2 araç devrildi.

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Yılbaşı tatili dolayısıyla Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezine gidenler, Yokuşbaşı mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 2 saat yolda kaldı, 2 araç ise devrildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda kalan bazı araçlar ekiplerin yardımıyla yol kenarına çekildi.

Kaynak: DHA