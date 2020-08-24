HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ordu'da buğday hasadı

Ordu'da, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyezin hasadı gerçekleşti.

Ordu'da buğday hasadı
24.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:01

Ordu'da, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyezin hasadı gerçekleşti. Mesudiye ilçesinde yaklaşık 100 dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin, il genelindeki tarım ve hayvancılık potansiyelini daha verimli hale getirmek için ilgili kurumlar ve kişilerle iş birliği içerisinde başlattığı çalışmalar sürüyor. Yeni projeler konusunda araştırmalar devam ederken, başlatılan çalışmalar da meyvelerini vermeye başladı. Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanlığı ve Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, toprağın bereketiyle harmanlanan insan emeği, üreten bir güce dönüştü. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici projeleri arasında yer alan ve Mesudiye ilçesinde 5 ayrı mahallede, 11 üreticiye ait 100 dekar alanda ekilen Siyez buğdayının hasadı gerçekleştirildi.

100 dekar alanda dikimi yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşan siyez buğdayının, bölgede yaygınlaşmasına devam edeceklerini belirtti. Siyez buğdayının yüksek verim özelliğiyle bilindiğini ifade eden Başkan Güler, "İl Tarım Orman Müdürlüğümüzle yaptığımız iş birliği çerçevesinde, tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması amacıyla, siyez buğdayı yetiştiriciliği için Mart ayında yaptığımız deneme ekimi sonrası ilk hasat gerçekleşti. Mesudiye ilçemizde, 5 ayrı mahallede ikamet eden 11 üreticiye ait 100 dekar alanda, 2 bin 500 kilogram ekim yaptık" dedi.

10 bin yıllık tarihi var

Siyez buğdayının 10 bin yıllık bir geçmişi olduğunu dile getiren Başkan Güler, "Siyez buğdayı besleyici değerler bakımında zengin, 10 bin yıldan bu yana kullanılan ata tohumu olup hastalık ve zararlılara karşı dirençli, adaptasyon yeteneği yüksek ve depolama koşullarına dayanaklı bir türdür. Ulusal gen kaynaklarımızdan biri olan Siyez buğdayı ekimi, yapısal özellikleri itibarıyla soğuk iklim şartlarını benimsemesi sebebiyle, arazileri ve iklim özellikleri uygun olan Mesudiye ilçemizde tercih edildi. Birim alandan elde edilen ürün ise hem bizlerin hem de üreticilerimizin yüzünü güldürdü" diye konuştu.

Üreticilerin yüzü güldü

İstanbul'dan Ordu'ya dönen ve Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle Mesudiye ilçesine bağlı Üçyol Mahallesi'nde siyez buğdayı üretimi yapan Yakup Erdem, "Büyükşehir Belediyemiz ile İl Tarım Orman Müdürlüğümüzün vermiş olduğu tohumlarla siyez buğdayı ekimi gerçekleştirdik ve verim aldık. Başta Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi'nde siyez buğdayı ekimi yapan Taner Demircan ise "Önceki yıl, büyükşehir belediyemizin vermiş olduğu siyez buğdayı tohumlarını ekmiştik. Şu an hasat gerçekleştiriyoruz. Bize verilen tohumdan aldığımız ürün gayet güzel ve kaliteli. Bu vesileyle bize yardımcı olan, hayvancılığa ve tarıma büyük destek veren Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü Dünya
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Magazin
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü Güncel
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim Medya
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Ekonomi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi 3. Sayfa
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kuzey Kore lideri komada mı? İddiaları güçlendiren detay, sigara karşıtı internet sitesinde
Kuzey Kore lideri komada mı? İddiaları güçlendiren detay, sigara karşıtı internet sitesinde
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu
Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Selami Şahin Merve Boluğur
Spor Ali Koç Fuat Çapa Ronald Koeman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Sel Kozan Adana Bursa
Şu an buradasınız: Ordu'da buğday hasadı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 16:01:43. #1.14#
title