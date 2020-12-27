Ordu'da boş arazide kahvaltı yapan 13 kişiye 41 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ordu'da boş arazide kahvaltı yapan 13 kişiye 41 bin lira ceza

27.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:46
Ordu'da boş arazide kahvaltı yapan 13 kişiye 41 bin lira ceza

Ordu'nun Fatsa ilçesinde boş arazide kahvaltı yapan 13 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 41 bin lira ceza uygulandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde boş arazide kahvaltı yapan 13 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 41 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki boş arazide toplu halde kahvaltı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri bölgeye gitti.

Ekiplerin yaptığı denetimde servis şoförü oldukları belirlenen 13 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem yapıldı.

Söz konusu kişilere, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden 41 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Coşkun Sabah Burak Özçivit Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Erol Bulut Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Elazığ Deprem İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da boş arazide kahvaltı yapan 13 kişiye 41 bin lira ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 14:47:28. #1.15#
title