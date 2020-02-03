Ordu'da "bombus arısı" yetiştirmek için çalışma başlatıldı

03.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:22

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünde yürütülen çalışmayla yaban arısı olarak da bilinen bombus arısı yetiştirilmesi hedefleniyor.

Seraların doğal işçileri olarak bilinen, hormon kullanılmadan sebze ve meyvelerin döllenmesini sağlayan bombus arısı üretimine yönelik Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce çalışma başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle harekete geçen enstitü yetkilileri, bahçe ve ormanlık alanlardan "bombus terrestris" ırkı ana arıları topladı. Daha sonra enstitü bünyesinde oluşturulan özel iklimlendirme odasında arıların çoğalmaları sağlandı. Şimdiye kadar başarılı sonuç alınan iklimlendirme odasında çok sayıda koloni elde edildi.

Enstitü Müdürü Feyzullah Konak, AA muhabirine, bal arılarının yanı sıra seralarda ve örtü altı yetiştiriciliğinde kullanılan farklı bir arı türü olan "bombus terrestris"e yönelik de çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu arı türüne yönelik çalışmalara çok kısa süre önce başladıklarını ifade eden Konak, enstitü bünyesinde kurdukları özel iklimlendirme odasında, bombus arısının yetiştirilmesine yönelik tüm aşamaların ön çalışmasının gerçekleştirildiğini aktardı.

Konak, bombus arılarının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yakın gelecekte yurt dışından döviz vererek aldığımız bombus arılarını yerel kaynaklar ve milli imkanlarla geliştirmeyi hedefliyoruz. Üreticilerimize, çiftçilerimize ve bu işi yapacak girişimcilere ön ayak olacağız ve bombus arısının üretim modelleme çalışmasını sunacağız. İnşallah bu konuda yurt dışına döviz gidişini engelleyeceğiz. Milli kaynak ve kendi personelimizle bombus arısının yetiştiriciliğini ülkemizde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Bombus arı yetiştiriciliğinin ülke ekonomisinde önemli yeri olduğuna işaret eden Konak, bu arı türünün şu anda daha çok güney illerinde kullanıldığını belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 350 bin koloni bombus arısının örtü artı yetiştiriciliğinde kullanıldığına işaret eden Konak, "Her bir koloninin 200 lira bir değeri olduğunu düşündüğümüzde oldukça ciddi bir kaynağın bu sektörde değerlendirildiğini görmekteyiz." dedi.

Konak, seralarda tozlaşmayı gerçekleştiren bu arıların kaliteli ürün elde edilmesi ve verimin artmasını sağladığını vurguladı.

Kaynak: AA