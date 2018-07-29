Ordu'da Boğulma Vakalarına "Mavi Bayraklı" Önlem

Ordu'da, Karadeniz'de yaşanan boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için vatandaşları plajları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaşanan boğulma vakalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ordu'da 6 korunaklı plajın olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Burada cankurtaran hizmetlerimiz var. En üst seviyede, bir plajda olması gereken sağlık dahil bütün hizmetleri veriyoruz. Bu korunaklı alanlar dışında maalesef boğulma vakaları var." dedi.

Yılmaz, Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda, korunaklı alanlar dışında denize girenlere yasal işlem yapılacağını belirterek, "Önceki günlerde Valiliğimizin almış olduğu bir kararla, bu alanlar dışında denize girenlere karşı yasal bir müeyyideyi uygulayacağız. Artık vatandaşlarımıza özellikle rica ediyoruz, 7 yaşındaki, 10 yaşındaki, 14 yaşındaki çocukların burada denizde boğulmaları çok feci bir olay. Bu ailelere Allah sabır versin ama göz göre göre de 7 yaşındaki bir çocuğu Karadeniz gibi korunaklı olmayan bir bölgede denize vermenin sorumluluğunu da lütfen üzerimize almayalım." diye konuştu.

Denize girmek isteyenlerin, mavi bayraklı plajlara gidebileceğini aktaran Yılmaz, "Plajlarımız tamamen ücretsiz ve açık. Bütün hemşehrilerimizi 6 tane mavi bayraklı hizmet verdiğimiz bu alanlara davet ediyoruz. Böylelikle çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımız boğulma vakalarına karşı korunmuş olsun." ifadelerini kullandı.

Ordu'nun Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçelerinde 13 plaj bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ekipleri, mavi bayraklı plaja sahip kentte 3'ü kadınlar plajı olmak üzere toplam 13 plajda 60 personel, 3 jet ski ve 2 zodyak bot ile su kazalarını engelleme hizmeti veriyor.