Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kumbaşı Mahallesi'nde dün serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Buğra Akkoz, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kumbaşı Mahallesi'ndeki sahil kesiminde dün denize giren 15 yaşındaki Akkoz, bir süre sonra suda kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye giden İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve itfaiyeye bağlı arama kurtarma ekibi ile 112 Acil Servis ekiplerince kıyıya çıkarılmıştı.

Boğulma tehlikesi geçiren ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akkoz, Ordu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA