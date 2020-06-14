Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana gelmesi Ordu Valisi Seddar Yavuz, bir otel inşaatında meydana gelen çökmede yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, bir otel inşaatında meydana gelen çökmede yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti. Vali Yavuz, 1 işçinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan 8 işçiye tedavi gördükleri hastanelerde ziyarette bulundu. Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yavuz, sağlık durumları hakkında da bilgi aldı. Seddar Yavuz, hayatını kaybeden işçinin ailesine başsağlığı dileğinde de bulundu. Kaynak: AA