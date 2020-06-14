Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana gelmesi
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Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana gelmesi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, bir otel inşaatında meydana gelen çökmede yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana gelmesi
14.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:32

Ordu Valisi Seddar Yavuz, bir otel inşaatında meydana gelen çökmede yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

Vali Yavuz, 1 işçinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan 8 işçiye tedavi gördükleri hastanelerde ziyarette bulundu.

Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yavuz, sağlık durumları hakkında da bilgi aldı.

Seddar Yavuz, hayatını kaybeden işçinin ailesine başsağlığı dileğinde de bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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