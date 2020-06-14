Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana gelmesi
Ordu Valisi Seddar Yavuz, bir otel inşaatında meydana gelen çökmede yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.
14.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:32
Ordu Valisi Seddar Yavuz, bir otel inşaatında meydana gelen çökmede yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.
Vali Yavuz, 1 işçinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan 8 işçiye tedavi gördükleri hastanelerde ziyarette bulundu.
Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yavuz, sağlık durumları hakkında da bilgi aldı.
Seddar Yavuz, hayatını kaybeden işçinin ailesine başsağlığı dileğinde de bulundu.
Kaynak: AA