Ordu'da bir mahalledeki karantina sona erdi Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Ramazan Mahallesi'ndeki karantina süresi sona erdi.

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Ramazan Mahallesi'ndeki karantina süresi sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Perşembe ilçesine bağlı Ramazan Mahallesi'nde 5 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ilgili mahallede karantina tarihinden itibaren 16 gün geçmesi ve bu sürede yeni vaka görülmemesi nedeniyle karantina kararının sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA