Ordu'da bir mahalledeki karantina sona erdi
Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Ramazan Mahallesi'ndeki karantina süresi sona erdi.
20.04.2020 22:54 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:54
Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Ramazan Mahallesi'ndeki karantina süresi sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Perşembe ilçesine bağlı Ramazan Mahallesi'nde 5 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, ilgili mahallede karantina tarihinden itibaren 16 gün geçmesi ve bu sürede yeni vaka görülmemesi nedeniyle karantina kararının sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA