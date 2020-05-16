Ordu'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı
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Ordu'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı

Ordu'nun Akkuş ilçesindeki bir mahallede karantina süresi sona erdi.

Ordu'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı
16.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 16.05.2020 20:34

Ordu'nun Akkuş ilçesindeki bir mahallede karantina süresi sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması amacıyla Düğencili Mahallesi'nde 27 Nisan'dan itibaren karantina uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, mahallede son görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla geçmesi nedeniyle karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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