Ordu'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı
Ordu'nun Akkuş ilçesindeki bir mahallede karantina süresi sona erdi.
16.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 16.05.2020 20:34
Ordu'nun Akkuş ilçesindeki bir mahallede karantina süresi sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması amacıyla Düğencili Mahallesi'nde 27 Nisan'dan itibaren karantina uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, mahallede son görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla geçmesi nedeniyle karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA