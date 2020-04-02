Ordu'da bir mahallede karantina uygulanıyor Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Elbeyi Mahallesi'nin bir bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Elbeyi Mahallesi'nin bir bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının bir an önce engellenmesi ve vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tedbirler aldığı belirtildi.

İlçenin Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinde, çeşitli sebeplerle diğer illerden dönüşlerin artması, yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında kişiler bulunması nedeniyle bu yerleşim yerinde salgının kontrol altına alınması amacıyla bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alındığı ifade edilen açıklamada, Kazancılı Küme Evleri mevkisinin giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı da vurgulandı.

Kaynak: AA