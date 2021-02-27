Ordu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Ordu'da bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Ordu'da bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisince yeni karar alındığı belirtildi.
Altınordu ilçesi Bahariye Mahallesi'nde vakalar ve temaslılarının tespit edildiği bildirilen açıklamada, bu kapsamda salgınının kontrol altına alınması amacıyla mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli