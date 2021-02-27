Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
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Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

27.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:33
Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

ORDU'nun Altınordu ilçesine bağlı Bahariye Mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

ORDU'nun Altınordu ilçesine bağlı Bahariye Mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. 

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Altınordu ilçesine bağlı Bahariye Mahallesi'nde yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla mahallede karantina kararının alınmasının gerekli olduğu ifade edildi. Açıklamanın devamında, "Bu kapsamda; Altınordu ilçesi Bahariye Mahallesi'nde 27.02.2021 tarihi saat 12.00'den itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkii ile olan giriş çıkışların kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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