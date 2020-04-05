Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı Ordu'nun Perşembe ilçesi Ramazan Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ordu'nun Perşembe ilçesi Ramazan Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Ramazan Mahallesi'nde de uyulması gereken kurallar noktasında ilave tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakaları tespit edildi. Olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında olan kişiler bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Ramazan Mahallesi'nde 5 Nisan'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verildi."

Açıklamada, karantina kapsamında alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA