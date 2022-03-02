Ordu'da bir haftada 35 sürücünün belgesi geri alındı - Haberler

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Ordu'da bir haftada 35 sürücünün belgesi geri alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da bir haftada 35 sürücünün belgesi geri alındı

Ordu'da son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 35 sürücünün belgesi geri alındı.

ORDU (İHA) - Ordu'da son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 35 sürücünün belgesi geri alındı.

21- 28 Şubat tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 35 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 28 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 15 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 100 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 615 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 40 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 57 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 15 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 66 araç trafikten men edilirken 35 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

28 Şubat, Tragger, Polis, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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