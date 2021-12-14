Ordu'da bir haftada 30 kadına fuhuş cezası - Haberler
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Ordu'da bir haftada 30 kadına fuhuş cezası

Ordu'da bir haftada 30 kadına fuhuş cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da son bir hafta içerisinde 30 kadına fuhuştan ceza uygulanırken, aranması olan 27 kişi cezaevine gönderiydi.

ORDU (İHA) - Ordu'da son bir hafta içerisinde 30 kadına fuhuştan ceza uygulanırken, aranması olan 27 kişi cezaevine gönderiydi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 6-12 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 30 kadına fuhuştan, 3 kişiye sarhoşluktan, 3 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye kimlik bildirmemekten, 2 kişiye havai fişek kullanmaktan, 1 kişiye hayvanlara eziyet etmekten, 9 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza kesildi.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 38 kişi yakalanırken 27'si cezaevine teslim edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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