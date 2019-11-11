Ordu'da bir haftada 244 araca hız cezası

11.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:34

Ordu'da 4-10 Kasım tarihleri arasında son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde ceza yiyen 566 araçtan 244'üne aşırı hız yapmaktan işlem yapıldı.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim ve Tescil Kontrol Şube Müdürlüğünce trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 48 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 13 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 32 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 98 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 244 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 86 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 42 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.



Toplam 566 araç sürücüsüne yasal işlem yapılırken 50 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, ayrıca 111 araç trafikten men edildi.



Diğer denetimlerle birlikte toplam 9 bin 796 araç kontrol edilirken bin 228 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinde işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA