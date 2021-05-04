Ordu'da bir haftada 208 kişiye korona virüs cezası
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Ordu'da bir haftada 208 kişiye korona virüs cezası

Ordu'da bir haftada 208 kişiye korona virüs cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da son bir hafta içerisinde 6 kadına fuhuş yapmaktan, 208 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde 6 kadına fuhuş yapmaktan, 208 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 6 kadına fuhuş yapmaktan, 5 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 1 kişiye gürültü yapmaktan, 5 kişiye rahatsız etmekten, 2 kişiye kimlik bildirmemekten, 3 kişiye kaçak tütün bulundurmaktan, 208 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 57 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 38'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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