Ordu'da bir haftada 107 kişiye kabahat cezası
Ordu'da son bir haftada 107 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre idari işlem yapıldı.
01.06.2020 19:50 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:50
Ordu'da son bir haftada 107 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre idari işlem yapıldı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 25-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 37 şahsa emre aykırı davranıştan, 9 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa gürültüden, 1 şahsa rahatsız etmekten, 59 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan olmak üzere toplamda 107 şahsa idari işlem yapıldı.
Aynı çalışmalarda değişik suçlardan aranması olan 6 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. - ORDU
Kaynak: İHA