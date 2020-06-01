Ordu'da bir haftada 107 kişiye kabahat cezası
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Ordu'da bir haftada 107 kişiye kabahat cezası

Ordu'da son bir haftada 107 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre idari işlem yapıldı.

Ordu'da bir haftada 107 kişiye kabahat cezası
01.06.2020 19:50 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:50

Ordu'da son bir haftada 107 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre idari işlem yapıldı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 25-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 37 şahsa emre aykırı davranıştan, 9 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa gürültüden, 1 şahsa rahatsız etmekten, 59 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan olmak üzere toplamda 107 şahsa idari işlem yapıldı.

Aynı çalışmalarda değişik suçlardan aranması olan 6 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. - ORDU

Kaynak: İHA

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