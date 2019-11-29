Ordu'da bir fabrikada çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
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Ordu'da bir fabrikada çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi.

29.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:27
Ordu'da bir fabrikada çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

'nun ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki 'nde bulunan bir fabrikanın paketleme bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında 15 kişi dumandan etkilendi.

Fatsa Devlet Hastanesine başvuran 15 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA
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