Ordu'da bir evde kumar oynayan 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza
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Ordu'da bir evde kumar oynayan 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza

16.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:57
Ordu'da bir evde kumar oynayan 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza

Ordu'da, bir evde kumar oynayan 26 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 81 bin 900 lira para cezası verildiği bildirildi.

Ordu'da, bir evde kumar oynayan 26 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 81 bin 900 lira para cezası verildiği bildirildi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma sorumluluk bölgesindeki bir evde tespit edilen 26 kişinin kumar oynarken yakalandığını belirtti.

Konunun gereğinin yapıldığını kaydeden Sonel, "Ayrıca 26 kişiye de Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 81 bin 900 lira para cezası verdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 10:58:41. #1.15#
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