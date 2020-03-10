Ordu'da bir ev ile ahır alevlere teslim oldu
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Ordu, 3. Sayfa

Ordu'da bir ev ile ahır alevlere teslim oldu

Ordu'da bir ev ile ahır alevlere teslim oldu Sıçrayan yangın sonucu ahırda bulunan 35 adet büyükbaş hayvan, yanmaktan kurtarıldı Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev tamamen yanarken, içerisinde kurbanlık hayvanların bulunduğu ahır da alevlere teslim oldu.

10.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:13
Ordu'da bir ev ile ahır alevlere teslim oldu

Ordu'da bir ev ile ahır alevlere teslim oldu

Sıçrayan yangın sonucu ahırda bulunan 35 adet büyükbaş hayvan, yanmaktan kurtarıldı

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev tamamen yanarken, içerisinde kurbanlık hayvanların bulunduğu ahır da alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yemişken Mahallesi'nde Dursun Satı'ya ait evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri intikal etti. Alevlerin yükseldiği evden sıçrayan kıvılcım, içerisinde 35 adet büyükbaş kurbanlık hayvanın bulunduğu ahırı da etkisi altına aldı. Ekipler, ahır içerisindeki hayvanları zarar görmeden kurtarırken, alevleri ise kontrol altına aldı.

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın sonrası ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.

Ordu'da bir ev ile ahır alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA

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Ordu'da bir ev ile ahır alevlere teslim oldu

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